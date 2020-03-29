Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до . Фото: Страна

В Украине по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 418 случаев коронавируса. При этом у 109 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Уточняется, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 марта за последний день в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала года - 1966 таких сообщений.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика по регионам на 10:00 29 марта:

  • Винницкая область - 22 случая;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 6 случаев;
  • Донецкая область - 2 случая;
  • Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • Киев - 82 случая;
  • Киевская область - 45 случаев;
  • Львовская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 8 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)
  • Сумская область - 6 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 1 случай;
  • Черновицкая область - 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область - 46 случаев;
  • Черниговская область - 1 случай.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг карантина и распространения Covid-19 в Украине и мире.

Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня в Каменке Черкасской области вводят тотальный карантин с комендантским часом.

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