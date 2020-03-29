В Украине по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 418 случаев коронавируса. При этом у 109 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Уточняется, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 марта за последний день в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала года - 1966 таких сообщений.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика по регионам на 10:00 29 марта:

Винницкая область - 22 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 6 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область - 4 случая;

Киев - 82 случая;

Киевская область - 45 случаев;

Львовская область - 5 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)

Сумская область - 6 случаев (1 летальный)

Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черновицкая область - 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область - 46 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг карантина и распространения Covid-19 в Украине и мире.

Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня в Каменке Черкасской области вводят тотальный карантин с комендантским часом.