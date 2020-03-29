+109 за сутки. Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 418
В Украине по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 418 случаев коронавируса. При этом у 109 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Уточняется, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 марта за последний день в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала года - 1966 таких сообщений.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика по регионам на 10:00 29 марта:
- Винницкая область - 22 случая;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 6 случаев;
- Донецкая область - 2 случая;
- Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Киев - 82 случая;
- Киевская область - 45 случаев;
- Львовская область - 5 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 8 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)
- Сумская область - 6 случаев (1 летальный)
- Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 1 случай;
- Черновицкая область - 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область - 46 случаев;
- Черниговская область - 1 случай.
Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг карантина и распространения Covid-19 в Украине и мире.
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