По состоянию на воскресенье, 29 марта, в мире от коронавируса скончалось 30 852 человека. всего вирусной инфекцией заразилось 664,924 человека, а вылечилось - 140 222.

Об этом сообщает сервис gisanddata.maps, который показывает актуальную информацию о распространении болезни в реальном времени.

Так, за последние сутки количество заболевших коронавирусом выросло на 89,242 человека. За это время от болезни скончалось 4,177 людей. Вылечилось от коронавируса за последние сутки более 138 тысяч людей. Лидером распространения вируса стали США с 124,665 случаями заражения. За последние сутки больных стало на 19 372 гражданина больше. Далее следует Италия, где на данный момент болеет 92,472 человека и Китай, где вспышка болезни почти остановилась - 82,057 заболевших.

В то же время издание South China Morning Post сообщает, что США и страны Европы готовятся к большому количеству тел тех, кто не пережил пандемию. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что уровень смертности от коронавируса остается на отметке в 3,4% от общего числа заболевших.

Напомним, в Киев из Нью-Йорка вылетел новый самолет с эвакуированными украинцами, которые не успели прилететь на родину до закрытия границ.

Как ранее сообщала "Страна", министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в стране зафиксированы первые признаки снижения темпов роста числа зараженных коронавирусом Covid-19.

Также "Страна" писала, что в Украине 356 человек заболели коронавирусом, из них девять скончалось.