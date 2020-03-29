В селе Тынное Ровенской области от коронавируса Covid-19 скончалась 58-летняя женщина. Болезнь у нее подтвердилась лабораторно.

Как сообщил глава Сарненской ОГА Александр Кохан, погибшая была 1962 года рождения.

"Сегодня, около 19 часов, умерла женщина, из числа тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории. 1962 г. р., жительница с. Тынное", - говорится в сообщении.

Уточним, что это уже вторая погибшая. Первый случай произошел 26 марта, после чего в селе был введен жесткий карантин. Въезды и выезды были заблокированы правоохранителями.

Скриншот: facebook.com/OSKokhan

Напомним, в Ровенской области, где первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксировали только в течение минувших суток, от Covid-19 умерла женщина. Всего в регионе выявлено девять фактов заражения коронавирусом.

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