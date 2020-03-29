В воскресенье, 29 марта, министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в стране зафиксированы первые признаки снижения темпов роста числа зараженных коронавирусом Covid-19.

Как передает The Canberra Times, в последние сутки темпы роста снизились до 13-15%.

Так, в стране фиксировался темп роста инфицированных около 25-30%, однако сейчас начало снижаться.

"Это ранний положительный знак, хотя впереди у властей еще много работы по обеспечению изоляции людей и соблюдения социального дистанцирования", - сказал он.

Кроме того чиновник уточнил, что в результате принятых федеральным правительством жестких ограничительных мер движение в крупных городах в последние две недели сократилось на 80%, а около 75% школьников перестали посещать занятия.

Всего на территории Австралии было выявлено почти 4 тыс. случаев заражения коронавирусом. 14 человек умерли.

Напомним, за сутки в Китае, 28 марта, не выявили новых случаев передачи коронавирусной инфекции внутри страны. По информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, 27 марта в стране выявили 54 новых случая заражения COVID-19. При этом все эти случаи завозные.

Также "Страна" писала, что с пятницы, 19 марта, власти Австралии закрыли границу из-за эпидемии коронавируса.