У депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса подтвердился коронавирус Covid-19. Сейчас он проходит курс лечения в больнице

У себя на странице в Facebook он написал, что стал седьмым зараженным коронавирусом в Запорожье и 11-м в области.

"Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице. Вирус, который за последние несколько месяцев поразил большую часть мира, начал собирать свой урожай и в Украине. Надеюсь, что совместными усилиями наших медиков, центральной и местной власти нам удастся уменьшить негативные последствия этой проблемы для нашей страны и Запорожского региона", - говорится в сообщении.

Также Фукс поблагодарил медиков и всех их родных за помощь, которую они ему оказывают.

"Нам надо понимать, что коронавирус это всего лишь болезнь, которая лечится. Убежден, что из этого сложного испытания все мы выйдем более сильными, ответственными и умеющими ценить, то что действительно важно в жизни. Большое спасибо врачам, оказывающим мне и другим пациентам постоянную помощь, а также всем родным, друзьям и знакомым, которые выражают мне свою поддержку", - подчеркнул он.

Скриншот: facebook/Геннадий Фукс

"Страна" ведет хроники коронавируса и в Украине было на начало дня 156 заболевших.

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