Поезд Москва-Киев прибыл на столичный жд-вокзал. Фото
Поезд Москва-Киев прибыл на столичный жд-вокзал. Фото "Страны"

В Киев сегодня утром прибыл спецпоезд "Москва-Киев", который вывез из российской столицы пожелавших уехать граждан Украины

"Страна" вчера рассказывала, как отправлялся этот состав и что говорили его пассажиры

Билеты на этот поезд стоили немало - более трех тысяч гривен. 

Состав прибыл на первую платформу столичного жд-вокзала, которую накануне перекрыли. Рядом с платформой дежурила полиция и скорая. 

полиция и скорая на жд вокзале

Состав прибыл с опозданием на полчаса. Впрочем, из Москвы он тоже выехал с задержкой.

поезд Москва - Киев 
В вагоны сразу стали заходить пограничники и медики.

Вот, как поезд прибывал в Киев.

Пока вагоны проверяют, поговорили со встречающими. Елена с мужем из города Каменец-Подольский встречает маму, которая ездила к родственникам в Москву.

"Билет покупала я, он стоил 3.333 грн. Мама рассказала, что во время поездки им уже меряли температуру. Я только что ей звонила, сейчас они проходят паспортный контроль, затем им начнут мерять температуру. После этого мы поедем домой. У мамы частный дом, где она сможет провести две недели в самоизоляции" - рассказала "Стране" Елена.

встречающие

На поезде из Москвы приехало несколько граждан России, пограничная служба озадачена, почему их выпустили из России на территорию Украины.

"Официально сложившуюся ситуацию прокомментируют после окончания всех проверок" - заявила Светлана Бурда, начальник пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

У многих украинцев на возвращение своих сограждан из России реакция довольно неожиданная. Так, журналист "Громадского" Богдан Кутепов назвал состав "коронавирусным поездом из Москвы". 

Богдан Кутепов скриншот

Ранее мы рассказывали о том, как гостивших в Украине граждан России на таком же поезде отправляли из Киева в Москву

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