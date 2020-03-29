В Киев сегодня утром прибыл спецпоезд "Москва-Киев", который вывез из российской столицы пожелавших уехать граждан Украины.

"Страна" вчера рассказывала, как отправлялся этот состав и что говорили его пассажиры.

Билеты на этот поезд стоили немало - более трех тысяч гривен.

Состав прибыл на первую платформу столичного жд-вокзала, которую накануне перекрыли. Рядом с платформой дежурила полиция и скорая.

Состав прибыл с опозданием на полчаса. Впрочем, из Москвы он тоже выехал с задержкой.



В вагоны сразу стали заходить пограничники и медики.

Вот, как поезд прибывал в Киев.

Пока вагоны проверяют, поговорили со встречающими. Елена с мужем из города Каменец-Подольский встречает маму, которая ездила к родственникам в Москву.

"Билет покупала я, он стоил 3.333 грн. Мама рассказала, что во время поездки им уже меряли температуру. Я только что ей звонила, сейчас они проходят паспортный контроль, затем им начнут мерять температуру. После этого мы поедем домой. У мамы частный дом, где она сможет провести две недели в самоизоляции" - рассказала "Стране" Елена.

На поезде из Москвы приехало несколько граждан России, пограничная служба озадачена, почему их выпустили из России на территорию Украины.

"Официально сложившуюся ситуацию прокомментируют после окончания всех проверок" - заявила Светлана Бурда, начальник пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

У многих украинцев на возвращение своих сограждан из России реакция довольно неожиданная. Так, журналист "Громадского" Богдан Кутепов назвал состав "коронавирусным поездом из Москвы".

Ранее мы рассказывали о том, как гостивших в Украине граждан России на таком же поезде отправляли из Киева в Москву.