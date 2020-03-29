Из Нью-Йорка в Киев вылетел еще один самолет с эвакуированными украинцами, которые не успели прилететь на родину до закрытия границ.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в посольстве Украины в США на странице в Twitter.

Дипломаты отметили, что спецрейсом в Украину прилетят 359 пассажиров.

Фото: Посольство Украины в США

"Удалось отправить еще один коммерческий спецсамолет МАУ из Нью-Йорка в Киев. Рады, что украинцы, которые заранее приобрели на него билеты, все же смогут добраться до Родины. Спасибо всем, кто этому поспособствовал. Защитными масками все пассажиры обеспечены", - говорится в сообщении.

Скриншот: Посольство Украины в США

Напомним, что недавно украинцев эвакуировали из Канады. На борту спецсамолета находились 274 человека.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность закрытия штата Нью-Йорк на карантин из-за быстрых темпов распространения коронавируса в регионе.