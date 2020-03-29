В Луцке коронавирусом заразилась главврач местной больницы
Главврач Луцкой городской клинической больницы Лариса Духневич заразилась коронавирусом. При этом первый экспресс-тест показал у нее отрицательный результат.
Об этом медик сообщила журналистам телеканала "Первый" в субботу, 28 марта.
"Да, мне действительно несколько дней назад поставили диагноз "коронавирус". Кстати, слухи о том, что я приехала с болезнью из-за рубежа - полная неправда. За границей не была. Скорее всего, заразилась, когда вела осмотр одного из пациентов, который недавно вернулся из-за границы. Сейчас этот человек в самоизоляции под наблюдением", - рассказала Духневич.
Медик также сообщила, что в первый день, когда у нее повысилась температура, она осталась на самоизоляции. Первый тест на коронавирус показал у Духневич отрицательный результат. Однако спустя неделю медработнице стало хуже и ее госпитализировали в городскую больницу Луцка.
"Диагностировали пневмонию. Повторно сделали тест на грипп и коронавирус. Коронавирус подтвердился", - отметила Духневич.
После этого 25 марта медика перевели на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу. Таким образом, в городской больнице она пробыла почти три дня. По словам Духневич, всех, кто контактировал с зараженной, а это пять человек, отправили на карантин.
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