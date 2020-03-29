В США карантин могут ввести в штате Нью-Йорк и прилегающих к нему регионах в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщил президент США Дональд Трамп, передает BBC.

"Есть вероятность, что ... сегодня мы введем карантин - краткосрочный, на две недели - в Нью-Йорке (штате - Ред.), Возможно, в Нью-Джерси, в некоторых частях Коннектикута", - заявил американский лидер.

По словам Трампа, ограничительные меры могут коснуться поездок из Нью-Йорка в другие регионы страны, в частности в Флориду. Американский президент отметил, что окончательное решение касательно карантина будет принято в ближайшее время.

В свою очередь губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что вопрос о карантине еще не обсуждался: "Я даже не знаю, что это значит... Я не знаю, как это может быть юридически и с медицинской точки зрения реализовано".

Напомним, что раньше президент США выступал против длительного карантина на территории страны. По его мнению, еще больше людей можно потерять не из-за вируса, а если США окажутся в обширной рецессии или депрессии.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в мире. Там от пандемии пострадали более 100 тысяч человек.