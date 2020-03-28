С вечера субботы, 28 марта, въезд в Винницу ограничили. Полиция предупреждает, что попасть в город можно с трех направлений: киевского, немировского и хмельницкого.

Об этом сообщает полиция Винницкой области. Ограничения на въезд действуют с 20:00.

"Меры введены с целью недопущения распространения вируса Covid-19 на территории города и области. На въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ГСЧС и Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, делают скрининг температуры водителям и пассажирам и дезинфицируют транспортные средства.

"Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и оставаться дома. От этого зависит ваша жизнь и здоровье", - пишет пресс-служба полиции.

Скриншот: Facebook/Поліція Вінницької області

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