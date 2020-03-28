Депутат от "Слуги народа" Анна Скороход, у которой недавно обнаружили коронавирус, рассказала, что тест на Covid-19 ей удалось сдать с третьего раза, показав депутатскую корочку.

Она описала, как сдавала тест в своем Telegram-канале. На это у нее ушло два дня.

По словам Скороход, она почувствовала температуру и другие симптомы заболевания после чего решила поехать в поликлинику для сдачи теста на коронавирус.

"Там в инфекционном отделении встретили меня в одноразовых масках и мед халатиках. Посмотрели, послушали - сказали не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", - сообщила нардеп.

На следующий день она почувствовала себя хуже, потому решила еще раз попытаться сдать тест на коронавирус. Сначала она обратилась в лаборатории, где делают тесты. Там ей посоветовали вызывать скорую.

"Звоню в скорую(рассказываю симптомы и причины беспокойства), принимают вызов, говорят ожидать бригаду. Перезванивают - бригады не будет, это не компетенция неотложки. На вопрос, что делать - звоните лечащему врачу (я у него еще ни разу не была). Поликлиника уже не работала. Контакта семейного врача у меня не было. Звоню опять, объясняю всю ситуацию, что маленький ребенок - не их компетенция", - пишет депутат.

Тогда она решила воспользоваться своим служебным положением, и заявила медработникам, что является народным депутатом. После этого ей перезвонили и предложили поехать в инфекционное отделение в Белой Церкви. На вопрос нардепа, делают ли там тесты ПЦР, медики ответили, что там проводится только экспресс-анализ.

"Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александровскую больницу и таки сделать тест. Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест не точный и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов (совещание за тест). Так же узнала, что ПЦР берет частная клиника Добробут при вызове неотложки. Что я собственно и сделала. Причем сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков", - добавила депутат.

Так, по словам нардепа, для того, чтобы пройти тест на коронавирус ей понадобились удостоверение народного депутата, два дня и 4100 гривен для оплаты услуг частной клиники.

"И вы со всех сторон рассказываете нам, что Украина готова к коронавирусу? Всем добра и крепчайшего здоровья!", - резюмировала Скороход.

Скриншот: Анна Скороход в Телеграм

Напомним, что ранее о заражении коронавирусом Скороход рассказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Также мы писали, что у народного депутата Сергея Рудика тесты показали коронавирусную инфекцию.