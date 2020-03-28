В воскресенье, 29 марта, погода будет теплой. Однако в некоторых областях Украины прогнозируют дождь. Это будут западные области - Ивано-Франковска, Тернопольская и Хмельницкая.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере, востоке и в центре страны температура воздуха днем повысится до 14...16 градусов тепла, а ночью 2...4. На территории западных областей днем будет 15...17 градусов, а ночью 2...4. На юге синоптики прогнозируют 16...18 градусов тепла днем.

В Киеве осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем будет 14...16 градусов, а ночью 2...4.

Скриншот: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине закрепилась настоящая весна.

Также мы писали, что холода вернутся уже на следующей неделе.