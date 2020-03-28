Погода на 29 марта. Синоптики обещают тепло и местами дождь
В воскресенье, 29 марта, погода будет теплой. Однако в некоторых областях Украины прогнозируют дождь. Это будут западные области - Ивано-Франковска, Тернопольская и Хмельницкая.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На севере, востоке и в центре страны температура воздуха днем повысится до 14...16 градусов тепла, а ночью 2...4. На территории западных областей днем будет 15...17 градусов, а ночью 2...4. На юге синоптики прогнозируют 16...18 градусов тепла днем.
В Киеве осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем будет 14...16 градусов, а ночью 2...4.
Скриншот: Укргидрометцентр
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