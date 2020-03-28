Власти Николаева могут обратиться к полиции для недопущения людей на кладбища в поминальные дни в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил городской голова Александр Сенкевич во время видео-трансляции на своей странице в Facebook.

"Тут прошло решение, что с полицией будем не допускать людей на кладбища, если будет такое вот решение. Не переживайте, кладбища никуда не денутся", - заявил мэр Николаева и добавил, что жителям не стоит посещать кладбища несмотря на поминальные дни.

Напомним, что по последним данным Минздрава в Николаевской области зафиксирован один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Ранее мы писали, что в связи с тем, что Пасха в этом году совпала с карантином в Украине, многие верующие могут не прислушаться к властям, которые призывают не ходить в церковь по случаю праздника.