По данным МОЗ к вечеру 28 марта в Украине официально зафиксировано 356 случаев инфицирования Covid-19.

"По состоянию на 22:00 в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от Covid-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме" - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что Каменку в Черкасской области закроют на жесткий карантин и введут комендантский час после выявления сразу 17 человек с коронавирусом. В основном это медики.

А в Киеве будут штрафовать нарушителей карантина, которые отравились на пикники и шашлыки в лес и парки.