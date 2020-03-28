"Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех активов в этой стране структуре, подконтрольной правительству РФ. Руководство нефтяной компании приняло такое решение в связи с усилением санкций США.

Такое сообщение появилось на сайте "Роснефти" в субботу, 28 марта.

Так, структура на 100% принадлежащая правительству РФ, получает все активы "Роснефти" в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.

Таким образом "Роснефть" получит на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6-процентный пакет своих же акций. Он эквивалентен $3,9 млрд по текущему курсу.

Данное решение означает утрату правительством России контроля над "Роснефтью" - эффективная доля РФ в компании в таком случае снизится до 44,3% (из них 40,4% — напрямую через "Роснефтегаз", и еще 3,9% через пропорциональную долю владения квазиказначейским пакетом в 9,6%).

"Теперь имеем все основания, чтобы публично данные обещания США о снятии санкции, были выполнены. Мы как публичная международная компания, приняли решение в интересах наших акционеров в контексте ситуации, которая объективно сложилась", - заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Напомним, что в феврале Минфин США ввел санкции в отношении Rosneft Trading, швейцарского трейдера "Роснефти", и президента этой структуры Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В "Роснефти" тогда заявляли, что расценивают санкции как "акт правового произвола", а также отвергли обвинения в "преследовании политических целей" в Венесуэле.

Ранее мы писали, что в пятницу, 27 марта, цена барреля нефти марки Brent упала ниже психологической отметки в 25 долларов.