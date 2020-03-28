Депутат из фракции "Слуга народа" Любовь Шпак сообщила, что чувствует у себя симптомы коронавирусной инфекции. Она общалась в парламенте с коллегой Сергеем Рудиком, у которого подтверждено заражение коронаврусом.

Об этом сообщает издание "Журналист" со ссылкой на самого депутата.

Журналисты позвонили народному депутату относительно внеочередного заседания Верховной Рады и в ходе общения она рассказала, что сейчас на самоизоляции, поскольку у нее есть симптомы Covid-19.

"У внефракционного депутата Сергея Рудика подтвердили коронавирус Covid-19. Я с ним общалась, когда он был в парламенте. На сегодняшний день у меня много симптомов. Есть кашель, тяжело дышать. Я консультировалась со своим врачом. И увидим, что покажет тест", - отметила нардеп.

Сейчас она на самоизоляции. Но она убеждена что, несмотря на карантин, в случае необходимости, парламент должен работать, чтобы решать насущные вопросы.

"У нас многие заболели, и уже подтверждено, что у некоторых парламентариев коронавирус. Конечно, многие депутаты будут, ведь власть должна принимать необходимые решения в борьбе с коронавирусом. Оба варианта приемлемы. Как говорил президент, мы должны выполнять свой долг и работать. Есть система защиты, которую можно применить, чтобы уберечь себя и ничего не бояться. Поэтому можно работать как в зале, так и на улице", - отметила Любовь Шпак.

Ранее "Страна" писала, что в "Слуге народа" предлагают депутатам надеть перчатки, очки, маски и собраться на заседание в зале Рады.

Также мы рассказывали, что у больной коронавирусом нардепа Анны Скороход пропало обоняние.