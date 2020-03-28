Самолет с очередным гуманитарным грузом готовится вылететь в Украину из международного аэропорта Сямень в Китае. Сейчас в самолет загружают очередную партию противоэпидемических средств.

Об этом сообщает украинское посольство в Китае.

"Сейчас в международном аэропорту города Сямень (провинция Фуцзянь) самолет авиакомпании "SCAT" Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины", - говорится в сообщении.

Благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры.

"В контексте борьбы с распространением коронавируса Covid-19, посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения", - добавили в посольстве.

Гуманитарный груз из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.

Скриншот: Facebook/Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China

Это уже второй самолет, который привезет помощь Украине из Китая. Ночью, 23 марта, украинский военный самолет Ил-76 доставил в Киев 250 000 тестов на коронавирус Сovid-19 и аппараты ИВЛ из Китая.

Ранее "Страна" писала, что ООН выделит Украине $33 млн для борьбы с коронавирусом.