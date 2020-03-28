С завтрашнего дня в Каменке, где недавно коронавирусом заразился водитель маршрутки, вводят тотальный карантин. На территории города будет действовать комендантский час, а поддерживать порядок в это время будет Нацгвардия.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщил председатель Каменской ОТГ Владимир Тирон, передает издание 18000.

По словам чиновника, в Каменском районе по состоянию на вечер субботы более 17 подтвержденных случаев коронавируса. Еще вчера там зафиксировали первого больного: это мужчина 1960-го года.

"Ситуация одна из самых сложных. Да, действительно, есть подтвержденные. И их уже больше, чем 17. Дело такое, что этот пациент лежал в нашей больнице. Тогда еще не было тестов. И сейчас все, кто с ним общался, все подтверждены. И медики тоже. Медперсонал на самоизоляции. У нас уже рынки закрыты полностью, кроме магазинов, аптек, ничего не работает" - заявил Тирон.

29 марта с 9 утра в Каменке вводится блокировка города, в дальнейшем, возможно, и всего района.

"Все будет контролировать Нацгвардия и полиция. Разрешено только движение специального и экстренного транспорта. Также - вводим комендантский час, который запрещает передвижение по территории без спецразрешения. Действовать он будет с 8 вечера до 6 утра", - добавил чиновник.

Напомним, что первый инфицированный коронавирусом пациент в Черкасской области был зафиксирован 22 марта.

Позже стало известно, что он также инфицировал SARS-CoV-2 свою супругу.