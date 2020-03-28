Парламентская фракция "Слуга народа" хочет, чтобы внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины прошло в понедельник, 30 марта, в сессионном зале парламента. Это связано с большой повесткой дня и обсуждаемыми вопросами.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Учитывая то, что мы будем иметь обширную повестку дня, целесообразнее будет сделать это в зале Верховной Рады, потому что это с точки зрения электронной системы "Рада" намного быстрее и сэкономит время пребывания в общем пространстве", - заявила Кравчук.

Она добавила, что депутаты могут дополнительно себя обезопасить перчатками, масками и очками и в аппарате Рады рассматривают такую возможность.

"Фракция "Слуга народа" все таки выступает за работу в понедельник в сессионном зале", - сказала заместитель председателя фракции.

Она подтвердила, что действительно рассматривается вариант проведения внеочередного заседания Верховной Рады на открытом воздухе: во внутреннем дворике парламента или даже на стадионе. Окончательное решение по месту проведения заседания, по словам Кравчук, будет принято в воскресенье на заседании согласительного совета.

Ранее "Страна" писала, что Рада готовит законопроект о поддержке пострадавшего от карантина бизнеса.

Также мы рассказывали, что на внеочередном заседании Рады могут утвердить трех министров.