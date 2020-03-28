В т.н. "ЛНР" предварительно зафиксирован первый положительный результат теста на коронавирус. Пациент, у которого обнаружили болезнь Covid-19, сейчас находится в больнице.

Об этом сообщают РИА-Новости.

"Выявлен первый положительный тест у нашего пациента, я хочу сказать – это не окончательный диагноз. Но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз", - заявила министр здравоохранения т.н. "ЛНР" Наталия Пащенко в эфире ГТРК ЛНР.

Мужчина находился на самоизоляции. Это житель Славяносербского района. После появления первых клинических признаков он был госпитализирован в отделение Луганской городской больницы №4.



"Уже начато и лечение, и обследование. Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни", - заявила Пащенко.

Она уточнила, что заболевший общался только с членами семьи, которых уже осмотрели медики.

Мы сообщали, что так называемые "ЛНР" открыли границу на контрольно-пропускном пункте въезда и выезда в Станице Луганской для украинцев с пропиской на подконтрольной территории.

Ранее "Страна" писала, что т.н. "ДНР" перекрыла границу и перестала выпускать своих жителей в Россию.

Также мы рассказывали, что Россия разрешила въезд в страну жителям "ДНР/ЛНР" без паспортов РФ.