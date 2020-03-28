Венгерский лоукостер Wizz Air отменил рейсы в/из аэропорта "Киев" им. Сикорского до 30 апреля включительно. Решение было принято в связи с распоряжением Кабмина о закрытии аэропорта в рамках борьбы с коронавирусом.

Такой информацией авиакомпания поделилась в субботу, 28 марта, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

В компании отмечают, что пассажиры отмененных рейсов получат 120%-ную компенсацию стоимости билетов на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение авиабилетов и услуг.

В свою очередь пассажиры могут согласиться и на полное денежное возмещение, но в этом случае на обработку запроса о возврате уйдет больше времени. В Wizz Air также отмечают, что пассажиры, которые осуществляли бронирования через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Напомним, что ранее в Wizz Air сообщали о приостановке рейсов с участием этого же аэропорта до 14 апреля.

Также мы писали, что с 24 марта в Украине прекратили работу все аэропорты, кроме "Борисполя" и "Львова".