Перед выходными, 26 марта, Верховный суд поставил окончательную точку в притязаниях бывшего судьи-колядника Игоря Зварыча, полностью отказав ему во всех исковых требованиях - по восстановлению в статусе судьи и выплате компенсации.

Коллегия Верховного суда пришла к выводу, что Зварыч занимается "юридическим пуризмом", то есть цепляется за прорехи в неидеальном законодательстве, чтобы доказать что его якобы уволили с должности судьи незаконно.

Согласно тексту решения Верховного суда, обнародованного в Едином госрееестре судебных решений, Зварыч обратился в суд с иском к Верховной Раде Украины и Высшему совету правосудия с кассацией на решение предыдущих судебных инстанций о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины, которым его лишили статуса судьи, восстановлении в должности и выплате среднего заработка за время вынужденного прогула за 12 лет, а также возмещении причиненного морального вреда.

Исковые требования были обоснованы тем, что в опротестованном постановлении якобы не приведены мотивы о нарушении истцом присяги судьи и не написано, в чем именно заключается указанное нарушение и чем подтверждается.

Кроме того, Зварычу якобы не сообщили о времени и месте рассмотрения вопроса о его увольнении, не предоставили ему возможности высказать свое мнение, а обжалованное постановление принято в его отсутствие.

Зварыч считает, что ответчик безосновательно не принял во внимание почти 20-летний стаж работы в должности судьи, многочисленные награды и благодарности, отсутствие дисциплинарных взысканий. Истец настаивал на том, что он никогда не нарушал присягу судьи.

Однако, как говорится в решении ВС, Зварыч совершил действия, которые несовместимы с должностью и порочат звание судьи. Что касается требований о восстановлении в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, то в их удовлетворении судами законно отказано, поскольку истец правомерно освобожден от должности.

Верховный суд констатировал,что описанные Зварычем моральные страдания вызваны не противоправным поведением ответчика, а является следствием противоправных деяний самого истца.

Игорь Зварыч был уволен с должности судьи Львовского апелляционного административного суда после того, как против него в году было открыто уголовное дело за взяточничество. Несколькими годами ранее он был освобожден по "закону Савченко" после отбытия 8-летнего срока из 10 присужденных судом в Макошинской колонии.

Все эти годы сам Зварыч напоминал о себе-выпустил трилогию своих мемуаров и отчаянно воевал во всех судебных инстанциях за восстановление в должности.

Напомним, что ранее суд арестовал дом и авто чиновника Кабмина, который требовал 2 млн грн взятки.

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