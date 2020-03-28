В понедельник Рада рассмотрит законопроект, который призван поддержать бизнес, пострадавший от антивирусного карантина в Украине.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Сейчас финализируется и, я думаю, скоро будет зарегистрирован компромиссный законопроект от большинства фракций и групп. Он касается экономической поддержки наиболее пострадавших бизнесов. Это как раз туристическая отрасль, малый бизнес - те, которые страдают в первую очередь", - заявила Кравчук.

Законопроектом предусматриваются различные налоговые льготы, которые помогут снизить давление на украинский бизнес.

"Там будут налоговые льготы, в том числе отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая этого года, предварительно", - добавила депутат.

В то время как нардепы думают о поддержке малого и среднего бизнеса, крупные игроки отечественной экономики, такие как энергохолдинг ДТЕК Рината Ахметова, уже готовятся к дефолту из-за коронавируса.

Ранее "Страна" публиковала советы Нацбанка касательно того, как украинцам не платить по кредитам во время карантина.