В субботу, 28 марта, по состоянию на 20:00 в мире зарегистрировано 650 726 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 30 299 - смертельных, выздоровели 139 552 человек.

Об этом говорят данные статистического портала worldometers.info.

В первую десятку входят:

США - 116,326 зараженных (за сутки +12,200), умерли 1 943 (за сутки 247 умерших). Выздоровели 3 224 человек.

Италия - 92 472 зараженных (за сутки +5,974), умерли - 10 023 (за сутки 889). Выздоровели 12 384.

Китай - 81 394 зараженных (за сутки +54), умерли 3 295 (за сутки 3). Выздоровели 74 971 человек.

Испания - 72 248 зараженных (за сутки +6 529), умерли 5 812 (за сутки 674). Выздоровели 12 285 человек.

Германия - 56 202 зараженных (за сутки +5 331), умерли 403 (за сутки 52). Выздоровели 6 658 человек.

Франция - 37 575 зараженных (за сутки +4 611), умерли 2 314 (319 за последние сутки). Выздоровели 5 700 человек.

Иран - 35 408 зараженных (за сутки +3 076), 2 517 умерли (139 - за последние сутки). Выздоровели 11 679 человек.

Великобритания - 17 089 зараженных (за сутки +2,546), умерли 1 019 человек (за последние сутки 260). Вылечились 135 человек.

Швейцария - 13 377 зараженных (+449 за сутки), умерли 242 человека (за последние сутки 11). Выздоровели 1 530 человек.

Нидерланды - 9 762 зараженных (за сутки +1 159), умерли 639 человек (за сутки 93). Выздоровели 3 человека.

Скриншот: worldometers.info

Ранее "Страна" писала, что ученые считают, что коронавирус возник естественным путем, а не в лаборатории.

Также мы рассказывали, что в ООН предупреждают, что коронавирус может подорвать мировой рынок продовольствия.