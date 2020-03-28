В Ивано-Франковске, где за прошедшие сутки от Covid-19 погиб один пациент, коронавирусом заразились два медработника. Один из них является сотрудником областного перинатального центра.

Об этом в субботу, 28 марта, рассказал мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении в Facebook.

"К сожалению, среди заболевших есть двое медицинских работников, в том числе из областного перинатального центра", - сообщил глава Ивано-Франковска.

Мэр города отметил, что по последним данным в Ивано-Франковске зафиксированы 13 случаев коронавируса у пациентов с пневмонией, при этом шестеро человек находятся в реанимации. Всего в двух больницах Ивано-Франковска госпитализированы 98 пациентов с пневмонией различной степени тяжести. Также лечение проходят беременная в одном из роддомов города и 26 детей в детской больнице.

Напомним, что сегодня стало известно о 21 медике в Тернопольской области, у которых подтвердился диагноз Covid-19.

Ранее мы писали, что Минздрав рассматривает возможность переквалифицирования врачей, чтобы они боролись с коронавирусом Covid-19.