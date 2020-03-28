В Нью-Йорке во время пандемии коронавируса увеличился спрос на питомцев. Организации по защите животных "Muddy Paws Rescue" и "Best Friends Animal Society" говорят, что приюты, с которыми они работают, почти пусты. Жители разобрали бездомных животных.

Об этом сообщает Bloombering.

Американское общество по защите животных от жестокого обращения заявило, что теперь из приютов Лос-Анджелеса питомцев забирают на 70% чаще.

Новостями о востребованности питомцев из приюта можно объяснить рост акций онлайн-ретейлера Chewy Inc., продающего товары для животных на территории США. Несмотря на крах фондового рынка, акции компании выросли на 7%, а количество заказов вынудило ее пересмотреть сроки доставки.

Вместе с тем организации по защите животных выражают беспокойство насчет будущего этой тенденции. Возможно, когда карантин наконец отменят, люди снова придут в приюты - чтобы вернуть питомцев.

Ранее "Страна" писала, что в Минздраве сообщили, можно ли заразиться коронавирусом от кошек и собак.

Также мы рассказывали, что в Румынии людям разрешается выходить из дому только за продуктами, лекарствами, на работу, для выгула животных или в случае чрезвычайных ситуаций.