По данным "Страны" масштаб заражения коронавирусом в Нацполиции Киева куда больше чем один начальник городского управления Андрей Крищенко.

Вопреки утверждению Авакова, что Крищенко мог подцепить вирус во время прибытия поезда из Риги в Киев, он заразился от своего подчиненного - начальника отделения полиции в Речном порту Тараса Полиенко.

Как сообщили "Стране" источники в МВД, именно Полиенко стал для киевской полиции "нулевым пациентом" от которого заразился и Крищенко, и многие другие сотрудники. С подтвержденными диагнозами или же с подозрением сейчас уже более 20 полицейских.

Вирус Тарас Полиенко подцепил предположительно в Париже, куда он летал на 8 марта.

Напомним, что ранее появилось фото переполненных людьми коридоров в полиции Киева, чей глава слег с коронавирусом.