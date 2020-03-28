В Черкасской области третий зараженный - житель города Каменка. Он работал водителем маршрутки и после того, как заразился, контактировал с 25 людьми. Их личности установлены, людей проверяют медики.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко и портал "ВиЧерпно".

"Один человек поступил к нам из Каменки. Это подозреваемый на Covid-19. Анализ показал положительный результат. Он сейчас изолирован, находится под наблюдением врачей", - отметил Бондаренко в видеообращении.

Еще 6 взрослых имеют пока не подтвержденное подозрение на это заболевание. Их было больше, но у 5 человек тест оказался отрицательным.

"На сегодняшний день защитной одежды и медикаментов хватает полностью", - добавил Бондаренко.

Видео: YouTube/Телеканал АНТЕНА

Ранее "Страна" писала, что в Черкасской области больной коронавирусом мужчина заразил жену.

Также мы рассказывали, что МОЗ увеличит количество медиков, задействованных в борьбе с Covid-19. В том числе за счет студентов.