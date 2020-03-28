Киевские власти предупредили, что будут штрафовать любителей шашлыков и пикников, нарушающих карантин. Их будут выявлять во время инспектирования лесопарковых зон.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петра Пантелеев на своей странице в Facebook.

"Внимание! В Киеве проводят инспекции и будут наказывать за нарушение карантина!!! В нашем городе 74 человека имеют подтверждения инфицирования Covid-19. Но до сих пор не все осознают значение слова карантин и ответственность. Карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками", - отметил Пантелеев.

Он привел перечень санкций, которые будут применять к правонарушителям. За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум - 17 гривен). То есть от 1700 до 3400 грн.

Костры в лесах и парках также запрещены действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф - от 340 до 1360 гривен.

Скриншот: Петр Пантелеев в Facebook

Напомним, что за вчерашний день число больных коронавирусом перевалило за три сотни - в Украине их стало 311. Погибли 8 человек.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг распространения коронавируса в Украине.