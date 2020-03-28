Россия закрывает границы с полуночи 30 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ в субботу, 28 марта.

Так, согласно документу, будет временно закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Также будет закрыт сухопутный участок российско-белорусской границы.

Однако ограничение не коснется отдельных категорий граждан - дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузового транспорта, жителей Калининградской области, жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами и россиян, которые выезжают из страны в связи со смертью близкого родственника.

Стоит отметить, что постановлением не предусмотрен срок окончания действия этой ограничительной меры.

Напомним, что с 27 марта Украина также закрыла свои границы, однако это коснулось не всех граждан - некоторые все еще могут попасть на родину через отдельные пункты пропуска.

Также "Страна" публиковала материал об украинцах, которые сегодня покинули Россию спецпоездом из Москвы.