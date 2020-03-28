В условиях тотального карантина из-за пандемии коронавируса курьеры стали одними из самых востребованных работников на рынке труда. Однако одна из компаний по доставке - Glovo - в разгар карантина решила снизить курьерам зарплату на 35%, а не наоборот повысить ее.

После чего появились сообщения, что курьеры Glovo собираются прекратить в знак протеста работу с 6 апреля (именно с этого дня вступают в силу изменения в условиях труда).

"Страна" узнала, какие настроения на самом деле бытуют в их среде.

У Вадима (имя изменено по желанию курьера) за плечами почти десять лет стажа в различных компаниях, специализирующихся на доставке еды, а в Glovo он работает уже почти два года. Но с 6 апреля Вадим увольняется из-за нововведений компании по уровню зарплаты, и уходит работать к конкурентам. По словам курьера, Glovo зарабатывает на одном сотруднике почти 1500 гривен в день. С ресторанов берут 36%, плюс 40 гривен доставки. Если заказ на 1000 гривен, то компания имеет 360 гривен, плюс 40 гривен доставка.

"Раньше я получал почти 40.000 гривен в месяц. Да, при этом я работал шесть дней в неделю, а иногда и семь. А сейчас буду получать 10.000 грн. Кто будет работать за такие деньги?", - возмущается Вадим. По его словам, он передвигается на автомобиле, так что ему нужны еще деньги на его содержание. "Так что уйду работать в Dominos Pizza", - рассказывает курьер.

Денис работает курьером в компании Glovo с момента ее открытия в Украине. Но в связи с урезанием зарплаты и плохим отношением к курьерам, также решил уволиться с 6 апреля. По словам Дениса, компания призывала всех курьеров открывать ФЛП (Физическое лицо- предприниматель – Ред.), уверяя, что никаких изменений в оплате труда не будет. А а на деле все оказалось иначе.

"Я работал еще во времена, когда на желтом рюкзаке было написано "Camel" и все думали, что это сигареты. Сейчас компания сделала всех красиво. Теперь вместо 5000 бонусов оставили 2800, а плюс еще сказали оформлять ФЛП, а это минус 5% от перевода на карту и 1039 гривен - единый налог. Теперь все будут закрывать ФЛП, потому что при зарплате 10.000 гривен в месяц с ФЛП никто не будет работать", - объясняет Денис.

Курьер Александр рассказал (имя изменено по желанию курьера), что сегодня под один из столичных МакДональдс, где часто много курьеров, приезжал кто-то из компании Glovo и прямым текстом заявил, что если курьерам что-то не нравится, то никто их не держит.

"Приехал тут один типа начальник, чтобы раздать перчатки. Сказал, что вообще в машинах компания не нуждается. Им все равно, что мы уходим. Не нравится? Сваливай. Никого это не интересует. Они думают, что "дембеля" уйдут, а новые придут, и будут работать за "десятку" в месяц. Новички на таких условиях проработают максимум неделю", - прогнозирует работник службы доставки.

А вот Анна (имя изменено по желанию курьера) работает в Glovo относительно недавно. Раньше у девушки был свой бизнес по продаже одежды, но в связи с карантином все закрылось, и она решила подработать курьером до тех пор, пока все не уляжется.

"Передвигаюсь на машине, так что мне легче, чем тем, кто на велосипеде или пешком. Тачку жалко, ее убиваешь, когда работаешь в доставке. Я живу на Троещине, а вчера пришлось вести лекарства от геморроя в другой конец Киева. А потом заказ отменили и пришлось возвращаться. Так и ездишь туда-сюда", - рассказала девушка.

Работник службы доставки Glovo Вячеслав рассчитывал прилично заработать в период карантина, работая курьером, но в связи с новыми условиями оплаты труда увольняется. Также курьер рассказал, что ажиотаж на курьерскую работу постепенно падает.

"У людей заканчиваются деньги, поэтому на этой неделе у меня максимум 80 заказов, на 100 точно не выйду. Вчера у меня был заказ - закупить продукты в Ашане. Я от него отказался, потому что продукты не помещаются в рюкзак, а я на велосипеде передвигаюсь. Компании все равно. Есть правило: если трижды отказаться, то на четвертый обнулят часы, чтобы ты точно не вписался в заказы. Вот и все", - подытожил Слава.

Напомним, что впервые решении руководства Glovo снизить зарплату своим сотрудникам стало известно еще вчера.

Также недавно журналисты "Страны" провели эксперимент, в рамках которого целый день проработали курьерами службы доставки еды.