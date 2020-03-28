Вечером воскресенья, 28 марта, из Москвы в Киев отправился поезд с украинцами. Они выехали в связи с карантином из-за коронавируса и закрытием границ. Кроме поезда украинцев из Москвы вывозили и маршруткой, поскольку мест для всех не хватило. Эти маршрутки тоже официальные, от консульства.

Маршрутка отправилась с Киевского вокзала Москвы. Она проследует до границы. Там пассажиры пересядут на украинскую маршрутку. Стоимость проезда - три тысячи рублей до границы (около 1067 грн по текущему курсу), и три с половиной тысячи - до Киева (около 1245 грн).

Всего в консульство обратились более тысячи украинцев. Поезд вывез 700. Остальных вот так вывозят на маршрутках.

При этом консул уверил, что эвакуация продолжится. Всех, кто будет обращаться, будут пытаться вывозить, а каким транспортом - будет зависеть от количества пассажиров.

Читайте подробности, как украинцы выезжали из Москвы на последнем спецпоезде в репортаже "Страны".

Ранее "Страна" писала, что в МИД рассказали, как украинцы могут попасть домой после закрытия границ.

Также мы рассказывали, что говорят украинцы, которых последним поездом увозят из Москвы в Киев.