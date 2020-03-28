Число медиков, которые оказывают помощь зараженным коронавирусной инфекцией, будет увеличено, в том числе и за счет сотрудничества с медицинскими ВУЗами.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"На уровне областных структурных подразделений определены учреждения, в которых будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые смогут предоставлять ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии", - заявил Ляшко.

Чиновник также объявил о старте сотрудничества Минздрава с медицинскими университетами, Академией медицинских наук и другими медучереждениями.

"Сейчас, когда уменьшено количество плановых операций и освобождаются реанимационные бригады, мы просим их предоставлять не только методическую, но и практическую помощь. Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля", - добавил Ляшко.

Видео: YouTube/ ZIK

Напомним, что ранее главный санврач рассказал, как Минздрав планирует задействовать студентов-медиков в борьбе с коронавирусом в Украине.

Ранее мы писали про реакцию Министерства здравоохранения Украины на слухи о том, что курильщики якобы не подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.