В парламентской фракции "Голос" подготовили проект постановления для увольнения нынешнего министра здравоохранения Ильи Емца. Его потребуют уволить на ближайшей внеочередной сессии парламента, 30 марта.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Голоса".

По словам депутатов, будучи в должности три недели, Илья Емец доказал свою полную несостоятельность исполнять обязанности министра.

"Илья Емец полностью провалил подготовку Украины к борьбе с коронавирусом. Провалил организацию тестирования населения. Заблокировал 67 млн гривен, за которые давно можно было купить тесты, защитные костюмы для врачей. Препятствовал внедрению второго этапа медицинской реформы. И пытался поставить смотрящего в ГП "Медицинские закупки Украины". За это он должен понести не только политическую ответственность. Его бездействие должны расследовать правоохранительные органы", - заявила нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.

"Голос" требует принять постановление 30 марта и уволить Илью Емца.

Напомним, что Илью Емца назначили на должность министра здравоохранения в начале марта.

Ранее "Страна" писала, что Илья Емец заявил, что деньги нужно выделять на еще живых людей, а не на "трупы".

Также мы рассказывали, что Емец во время обращения к украинцам заявил, что на территории Украины фиксируются очаги эпидемии коронавируса, которая "стремительно распространяется".