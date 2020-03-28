"Страна" поговорила с украинцами, которые сегодня спецпоездом выезжают из Москвы в Киев.

Вчера точно такой же поезд проследовал из украинской столицы в российскую - мы вели репортаж оттуда "Обстановка хреновая". Как из Украины эвакуировали россиян, застрявших в гостях из-за карантина.

Как сегодня выезжает назад поезд в Киев - мы также рассказывали в материале Как из Москвы на последнем поезде украинцы выезжают в Киев.

"Страна" взяла несколько коротких интервью у тех, кто приехал к поезду.

Девушка из Винницы в медицинской маске рассказала "Стране", что три недели гостила в Москве у родственников. Билеты на поезд купила на сайте "Укрзализныци". В консульство не обращалась, а о поезде узнала от знакомых.

Маша из Киева рассказала "Стране", что работает в Москве, с работы ее отпустили домой и пообещали, что место за ней сохранится. Меры карантина, которые принимает Украина, считает оправданными.

Женщина, садившаяся на поезд, рассказала нам, что пыталась регистрироваться в программе "Друг", но она "тупая". Из консульства с ней никто не связывался. Билеты купила через сайт "Укрзализныци" за 9500 рублей (3200 грн).

Поговорили с группой ребят, которые провожали украинца, работавшего в Москве механиком. Многие из них уже получили вид на жительство. А за их коллегой на два месяца оставляют рабочее место.

Парень, представившийся Олегом, рассказал, что живет и работает в Москве, а в Украине у него родители. Сейчас он взял отпуск на месяц за свой счет и едет домой. Билет тоже покупал на сайте "УЗ".

"Серьезно? Я на "Страну" попаду? К Олесе Медведевой?", - удивляется парень в маске-респираторе. Он рассказывает, что приехал к поезду передать в Киев запчасть от мотоцикла. Сам он - гражданин Украины, но живет в Китае, откуда уехал, чтобы переждать эпидемию в России. "А теперь границы закрылись, и мы здесь застряли", - говорит он.

В Украине, по его мнению, "нечего делать", поэтому туда он не возвращается, а будет пережидать карантин в России.