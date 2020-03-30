Пока Европа сидит по домам на карантине, китайский Ухань, откуда пошла эпидемия, постепенно возвращается к нормальной жизни после победы над коронавирусом.

Запускают метро, открывают рестораны

11-миллионная столица провинции Хубэй два месяца прожила в полной изоляции, а за последнюю неделю тут не зарегистрировали ни одного нового случая заражения и эксперты говорят, что риск заразиться очень невелик. Похоже, теперь здесь стало безопаснее, чем где-либо ещё.

С 8 апреля с "блокадного" Уханя полностью снимут все ограничения, из города можно будет свободно выезжать и въезжать в него, но уже сейчас местные жители вздохнули с облегчением.

В воскресенье, 29 марта, возобновили работу все аэропорты Хубэй, пока кроме самого Уахня. Но накануне, 28 марта, там уже открыли часть станций метро и вернули на рейсы несколько автобусов и поездов, на дорогах появились первые машины, открылись некоторые рестораны и торговые центры, некоторые сотрудники уже выходят на работу.

Так, заработал автомобильный завод, возобновили строительство моста.

Уханьцы прощаются с врачами из провинции Гуандун, которые возвращаются домой после победы над коронавирусом. Фото: Xinghua

"Пока не выхожу"

"Я до сих пор не выхожу, три раза в день нам привозят китайскую еду", - рассказывает "Стране" харьковчанка Моника Рустамова, которая больше года живет в Ухане, изучает китайский язык в местном университете.

Два месяца карантина девушка провела в общежитии при университете, который принял решение закрыть студентов и не выпускать до окончания карантина. Девушка говорит, что все это время жила на личные сбережения.

"После 8 апреля планируют снимать карантин, но когда нас точно начнут выпускать на улицу, неизвестно. Две недели назад нам дали полчаса, чтобы сходить пополнить карточки для горячей воды и мы наконец-то вышли на улицу. Первые эмоции на свежем воздухе - слезы и счастье", - делится Рустамова.

Первые эмоции на свежем воздухе после двух месяцев карантина - слезы счастья. Фото: личный архив Моники Рустамовой

"Китай ответственно подошел к борьбе с коронавирусом - контроль, дисциплина и система. И, конечно, сознательность и выполнение требований китайцев сыграли огромную роль", - говорит харьковчанка.

Одесситка, преподавательница английского Ирина Погребняк тоже пока не выходила из дома. По ее словам, большинство уханьцев пока остаются в своих микрорайонах, обнесенных забором, их обслуживают местные магазины - передают продукты через забор.

"Но уже слышу за окном движение транспорта. Город потихоньку просыпается, жизнь сразу не станет прежней, но самые темные времена позади. В общественном транспорте пассажиры еще некоторое время будут обязаны носить защитные маски и соблюдать дистанцию, а в метро будут сканировать персональный "код здоровья" со смартфонов, измерять температуру. Говорят, с понедельника каждая семья сможет отправить в магазин одного человека, но не дольше, чем на два часа. А уже с 8 апреля должны вроде снять и это ограничение", - говорит Погребняк.

В Ухане уже открыли несколько веток метро. Фото: Instagram

"В Ухане - порядок, спокойствие и чистота"

"Улицы оживают, там снова появились разговоры и лай собак. Почти как прежде", - добавляет живущая в Ухане Эмилия.

Первые две недели карантина, по ее словам, прошли как в фильме.

"Я не верила в происходящее. Пустые улицы, опасность, адреналин, тревожное ожидание. Весь привычный ритм жизни вдруг резко изменился. Всё это время я регулярно забывала даты и дни недели, они были так похожи друг на друга. Хуже всего была неизвестность: сколько продлится карантин? Насколько опасен вирус? Удастся ли взять его под контроль? Мой чёрный юмор очень помогал выживать. Возможно, это неэтично - смеяться над шутками про коронавирус, но эти тупые шутки скрасили мне дни изоляции. Я 15 лет живу в Китае и неплохо разбираюсь, что тут и как происходит. Если Китай взялся за эту борьбу, - Китай доведёт её до победы. В Ухане - порядок, спокойствие и чистота", - делится Эмилия.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом в Китае составляет чуть более 82 тысяч. 75,5 тысяч человек выздоровели, 3,3 тысячи скончались.