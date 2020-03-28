После закрытия границ Украины с 27 марта, граждане все еще могут попасть на родину на автомобиле через определенные пункты пропуска.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщает Министерство иностранных дел в своем телеграм-канале.

Из Германии, Чехии и Австрии украинцы смогут вернуться домой транзитным коридором через Австрию и Венгрию:

транзит из Германии возможен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург, работающей с 17:00 до 01:00;

возвращение из Австрии возможно по трассе А1, которая работает с 17:00 до 01:00;

в Венгрию можно попасть через пункт пропуск Никелсдорф-Хедьешхалом. Транзитный коридор работает с 21:00 до 5:00;

въезд в Украину только через пункт пропуска "Чоп-Захонь".

Также те граждане, которые хотят вернуться в Украину из Беларуси, России, Словакии, Румынии и Польши смогут попасть в страну только через те пункты пропуска, которые отмечены зеленым на специальной карте Государственной таможенной службы:

Не остались в безвыходном положении и украинцы, находящиеся в Сербии - они смогут вернутся в Украину транзитом через Румынию. Для этого гражданам нужно будет обратиться в украинское посольство в Румынии. Дипломаты предоставят МИД этой страны официальный список лиц для осуществления транзита.

Скриншот: Коронавирус - Информация от МИД

"Страна" публиковала репортаж, как украинцы возвращаются в Киев из Москвы на поезде 28 марта.

Ранее "Страна" разбиралась, почему закрытие границ, анонсированное Зеленским, коснулось далеко не всех пунктов пропуска.

Напомним, что вечером 27 марта, за пару часов до полного закрытия границы для всех пассажирских рейсов, на КПП с Польшей создалась огромная очередь из тысяч заробитчан.