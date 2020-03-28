В Киеве, так же как и в остальных городах и областях Украины, ждут от Министерства здравоохранения протокол лечения больных с коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Мы ждем протоколов Минздрава", - отметили в пресс-службе.

В документе должно быть прописано, какие препараты и при каких симптомов должны назначаться пациентам. Но сейчас в Украине нет единого протокола назначения лекарств.

Отсутствие такого протокола мешает в том числе и украинским фармпроизводителям сосредоточить свою деятельность на выпуске нужных лекарств. Такой протокол ожидают врачи по всей стране.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве временно запретили работу стоматологий.

Также мы рассказывали, что в столице лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом уже у 74 человек. За сутки выявили 19 новых случаев заболевания.