Сегодня вечером, 28 марта, из Москвы в Киев отправился поезд с украинцами, которые эвакуируются из-за коронавируса домой.

"Страна" вела репортаж с Киевского вокзала российской столицы. Как это было.

Поезд отправляется в 19:35 по московскому времени (в 18:35 по Киеву). На вокзале в украинской столице этот состав должен быть завтра, 29 марта, в 07:32.

Накануне в программе "Время" на российском Первом канале два вечера подряд высказывали озабоченность, как украинцы доберутся домой этим поездом и пустят ли их. Ведь, как сообщали украинские власти, уже 28 марта страна должна быть полностью закрыть свои границы. А поезд из Москвы прибудет 29-го. Впрочем, данный рейс был организован путем договоренностей МИД Украины и России. Поэтому, скорее всего, проблем возникнуть не должно.

С сегодняшнего дня в России ужесточен карантин: закрыты торговые центры, салоны красоты, кафе. Такие меры были введены после обращения Владимира Путина к нации. Вплоть до 5 апреля в РФ введены каникулы. Работы продолжат магазины, аптеки, банки, органы власти. Также не ограничено движение транспорта. На Киевский вокзал Москвы, откуда отправляется этот поезд, пассажиры могли добраться на метро и другими привычными способами. К слову, и в метрополитене, и на других больших экранах столицы стали размещать короткие обращения Путина о карантине.

На Киевском вокзале для отправления поезда в Украину развернут небольшой полевой штаб - установлены столы и стулья, где сидят сотрудники МВД. На платформу, откуда отправляется поезд, могут войти только пассажиры, провожающим нельзя. Свои билеты и паспорта они предъявляют не проводникам, а сотрудникам полиции.

Поезд Киев - Москва известен тем, что через него передают посылки, как почта между странами не работает. Пришло много пассажиров с такими передачками, всех их полиция разворачивает.

Этим поездом в Киев уезжает мужчина. Здесь живет его девушка-россиянка. Решил уехать, чтобы не нарушать миграционный режим. Когда парень вернется - неизвестно. Уже около часа они обнимаются.

Билеты и в Москву вчера, и в Киев сегодня продавала Укрзализныця. Пассажиры говорят, что они обошлись в 3 350 грн.

Помимо поезда на вокзале есть и маршрутка. Она едет до границы. Там пассажиры пересаживаются на другую маршрутку, украинскую. 3 тысячи рублей до одной границы, 3 с половиной тысячи до Киева. Эти маршрутки - тоже официальные, от консульства.

В консульство обратились более тысячи украинцев. Поезд вывез 700. Остальных вот так выводят на маршрутках.

18:35 - поезд ушел. Маршрутки тоже отправляются. Как рассказал нам сотрудник консульства, это не конец. Всех, кто будет обращаться, будут пытаться вывозить. Каким транспортом - в зависимости от количества пассажиров.

Днем ранее этим же поездом из Киева приехали россияне. Почему они покинули Украину, почему были в стране, как была организована их эвакуация и что они думают о коронавирусе - читайте и смотрите видеоопрос в репортаже "Страны".

О сложностях уехать из России и попасть на этот поезд сообщала певица Maruv. Позже она отметила, что за это сообщения в нее адрес посыпались пожелания смерти и проклятия.