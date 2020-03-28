Украинские власти уже в ближайшее время могут задействовать военных для борьбы с распространением коронавируса в стране.

Об этом в субботу, 28 марта, заявил лидер партии "Сила и честь", бывший руководитель военной разведки Украины Игорь Смешко.

По словам экс-разведчика, Киев направит военнослужащих на борьбу с эпидемией уже в течение следующих 1-2 недель, так как вскоре количество инфицированных SARS-CoV-2 может значительно увеличиться.

"Наша медицинская система не готова адекватно среагировать на такой вызов и даже всплеск волонтерства и благотворительности не спасет ситуацию. Единственный выход - уже сейчас планировать и готовиться к широкому привлечению ресурсов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности Украины для противодействия коронавирусу", - заявил Смешко.

Он отметил, что военные в Испании, Швеции, Франции и других странах уже принимают активное участие в противодействии коронавирусу.

Напомним, что в России Минобороны уже решило задействовать армию в борьбе против коронавируса.

Стоит отметить, что по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 311 случаев инфицирования Covid-19. Так, в стране осталась только одна область, куда не добрался коронавирус.