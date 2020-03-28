В "ЛНР" открыли границу на КПВВ в Станице Луганской для украинцев с пропиской на подконтрольной территории
Украинцы смогут выехать с территории т.н. "ЛНР" через через КПП на линии разграничения у Станицы Луганской. Проходить будут организованные группы граждан.
Об этом в субботу заявила представитель "ЛНР" в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ольга Кобцева, передает ТАСС.
"Было принято решение о том, чтобы организованные группы граждан, которые имеют постоянную прописку на территории Украины, проводить через линию разграничения. Списки согласованы с украинской стороной, то есть мы получили подтверждение, что люди пройдут на ту сторону", - отметила "заместитель министра иностранных дел" т.н. "ЛНР" Анна Сорока.
Раннее Луганск сообщил о перекрытии границ с 23 марта.
Ранее "Страна" писала, что т.н. "ДНР" перекрыла границу и перестала выпускать своих жителей в Россию.
Также мы рассказывали, что Россия разрешила въезд в страну жителям "ДНР/ЛНР" без паспортов РФ.