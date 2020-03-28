Главы 17 спортивных федераций Украины обратились к президенту Зеленскому и Верховной Раде с просьбой не сокращать расходы на спорт, как того требует Кабинет министров.

Обращение опубликовано на странице Федерации тенниса Украины в Facebook.

По словам представителей спортивных ведомств, инициатива Кабмина по урезанию финансирования уничтожит спорт в Украине, многие профессиональные спортсмены останутся без средств существования, а ведущие тренеры уедут за границу.

"Если сегодня поддержать предложение Кабинета министров Украины относительно уменьшения финансирования спорта, то завтра этого самого спорта в Украине фактически не останется", - говорится в обращении.

Руководители спортивных федераций призвали власти сократить расходы на сумму, которая была заложена для участия украинских спортсменов в летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая была перенесена на следующий год из-за коронавируса.

"Но многим атлетам надо еще вести борьбу за олимпийские лицензии, отстаивать честь страны на Всемирных и Европейских чемпионатах, а также качественно готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые хотя и перенесены, но все равно состоятся", - заявили главы федераций.

Под открытым письмом подписались вице-президенты или генеральные секретари Федераций и Ассоциаций академической гребли, велосипедного спорта, спортивной борьбы, гимнастики, тенниса, настольного тенниса, регби, легкой атлетики, конного спорта, каратэ, волейбола, хоккея, бадминтона, биатлона, тхэквондо, греко-римской борьбы и тяжелой атлетики.

Скриншот: Федерация тенниса Украины в Фейсбук

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Также мы писали, что Кабмин хочет "порезать" бюджет и министерству культуры. Работу могут прекратить Украинский культурный фонд (УКФ), Госкино и другие структуры.