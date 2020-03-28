В субботу, 28 марта, в Черновицкой области по состоянию на 15:00 зафиксировано 59 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Некоторые пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на странице в Facebook.

В области было выявлено 59 больных коронавирусом. В медицинских учреждениях сейчас находятся 24 человека, еще 35 человек лечатся дома, поскольку не имеют симптомов.

Трое пациентов, у которых вчера диагностировали коронавирус, в тяжелом состоянии. Сейчас больные находятся на кислородной дотации.

Кроме того, уже 5 жителям области удалось выздороветь от коронавируса. Также зафиксирован 1 летальный случай от COVID-19.

Скриншот: Facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Ранее "Страна" рассказывала, что происходит в Черновицкой области, ставшей эпицентром коронавируса.

Также мы писали, что за последнюю неделю Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черновицкой области имеет два случая, когда при вызове бригады скорой помощи пациенты скрывают возможное заражение коронавирусом или контакт с потенциальным зараженным.