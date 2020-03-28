Москву, куда недавно прибыли эвакуированные россияне из Украины, могут закрыть на карантин из-за распространения коронавируса. В российской столице могут ввести комендантский час и ограничения на въезд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

До этого в правительстве Москвы и в Кремле эти планы отрицали. Представитель московского правительства отказался официально прокомментировать Bloomberg информацию о возможном закрытии города. Но, по данным агентства, неофициально такая возможность уже рассматривается.

Для борьбы с распространением вируса президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. По последним данным, в России зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев заражения вирусом, четыре человека умерли. Больше всего заболевших - в Москве (817 человек), все скончавшиеся также были жителями столицы.

Ранее "Страна" писала, что правительство РФ на фоне ситуации с распространением коронавируса рассматривает возможность ограничения передвижения по всей стране, а также планирует остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки.