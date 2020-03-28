Киевлянка Александра Бречко, у которой диагностировали коронавирус, рассказала о том, как у нее проявились симптомы опасной болезни. Она поделилась своим опытом, который показывает, что коронавирус может проходить почти без симптомов и в этом его опасность, ведь воспаление легких никак не проявляется, а высокая температура и ощущение давления на грудь могут дать о себе знать, когда болезнь уже серьезно прогрессировала.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Первым симптомом были странные ознобы которые быстро начинались и быстро заканчивались, а температура при этом была 37.1. Пару дней меня вообще ничего не беспокоило и где-то через дней 6 у меня появилось ощущение легкого дискомфорта в грудном отделе. Но оно было настолько легким, что я решила, что это психосоматика на фоне ситуации. Во вторник (на 8-й день после первого симптома) я впервые почувствовала, что дискомфорт самую малость усилился и мне стало немного сложнее дышать. Тогда я обратилась к врачу, меня послушали и сделали рентген - оказалось пневмония. Чувствовала я себя при этом абсолютно бодро. Наутро я приехала в больницу где мне сделали пцр тест и госпитализировали с подозрением на covid-19", - пишет Александра.

Оданко, по ее словам, самое важно то, что опасность вируса не в его смертельности, а в том, что его симптомы незаметны в начале и их поздно диагностируют, что и приводит к высоким показателям смертности. Поэтому она посоветовала при подозрении сделать рентген и не ждать высокой температуры.

"Люди поздно приходят к врачу. Вся проблема в том, что инфицированный человек переживает болезнь на ногах не замечая этих мелких симптомов типа першение в горле. Он ходит, занимается спортом, а вирус делает своё дело и потом в один прекрасный день - бам!!! температура 38 и двустороннее восполнение легких. В рекламе советуют вызывать скорую при температуре 38 и затруднённом дыхании, да - это верные симптомы, но эти симптомы признак того, что болезнь серьезно прогрессировала. Не все так страшно, просто не нужно тянуть. Чувствуете дискомфорт в груди - звоните своему лечащему врачу, делайте рентген. Не ждите температуры", - призывает девушка.

По ее словам, в соседних боксах лежат люди с такими же симптомами как у нее, а не с лихорадкой.

Скриншот: Facebook/Aleksandra Brechko

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