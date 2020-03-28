Американские ученые выяснили, что ходьба может уменьшить процент смертности. В среднем те, кто проходит до 4 тысяч шагов в день, живут меньше, чем те, кто проходит по 8 и 12 тысяч шагов каждый день.

Об этом сообщает N+1.

Ученые из Национального института онкологии США выяснили, что среди тех, кто проходил по 8 тысяч шагов в день, смертность была на 51% ниже, а среди тех, кто проходил 12 тысяч шагов — ниже на 65% (по сравнению с группой, участники которой проходили по 4 тысячи шагов и меньше). При этом интенсивность ходьбы на связь не влияла.

Исследование проводили с 2003 по 2015 год. В нем приняли участие 4840 человек в возрасте от 40 лет (средний возраст — 56,8 года). В течение нескольких дней каждый из них носил фитнес-браслет с акселерометром. Ученые анализировали не только количество шагов в день, но и интенсивность ходьбы. Помимо этого участники также предоставили демографические данные и информацию о здоровье и привычках (наличии хронических заболеваний и образе жизни). Все эти данные учли в качестве побочных переменных.

Всего за все время исследования от разных причин умерли 1165 участников, из них 406 — от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а 283 — от рака.

В итоге ученые пришли к выводу, что большее количество шагов в день в действительности связано с меньшим риском смерти от разных причин.

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