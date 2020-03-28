В Сумах, где первый случай заражения коронавирусом зафиксировали 25 марта, усилили карантинные меры. Так, исполком горсовета запретил жителям города выходить на улицу без крайней необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Начиная с 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:

покидать свои дома (разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);

выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;

пользоваться детскими и спортивными площадками;

передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев;

детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;

курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;

посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

Когда жители города выходят на улицу, они должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. По требованию правоохранителей они обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.

Ранее "Страна" писала, что в Сумы запретили въезжать иногородним.

Также мы рассказывали, что Сумской области уже 5 случаев коронавируса, под подозрением еще 11 человек.