На территории Карпатского биосферического заповедника "Долина нарциссов" 27 марта произошло возгорание сухой травы и кустов, из-за чего едва не сгорела "жемчужина" Закарпатья.

Как передает пресс-служба ГСЧС области, ликвидировать возгорание удалось ближе к вечеру.

"На Хустовщине чья-то халатность и глупость едва не уничтожила "изюминку" Закарпатья - Долину нарциссов. В 16:35 бойцы ГСЧС выехали на тушение пожара сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря. Пожар был ликвидирован в 19:08 силами пожарных Хуста и работников заповедника", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом спасатели обратились к украинцам с призывом отказаться от практики "огненной" уборки.

"Уважаемые жители Закарпатья, неужели жажда сжигания прошлогоднего сухостоя сильнее здравого смысла? Прекратите практику "огненной" уборки и лучше сделайте что-то полезное для потомков", - подчеркивается в сообщении.

Видео: YouTube/Mukachevo Net

Напомним, вечером в понедельник, 2 декабря в Закарпатской области вблизи от села Ганьковица прямо во время движения загорелась фура. Пожар произошел, когда фура ехала по трассе Киев-Чоп.