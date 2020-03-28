Минздрав Украины подключил популярного украинского певца Олега Винника к агитации за самоизоляцию. Исполнитель, напомнил украинца, что это - самый эффективный способ уберечься.

Соответствующее видеообращение опубликовано пресс-службой МОЗ в Facebook.

"Карантин - это не каникулы. Сейчас не время для развлечений в общественных местах, пикников или встреч с друзьями." - говорится в обращении.

На видео Винник спел своей фрагмент песни и подчеркнул, что самоизоляция - самый эффективный способ уберечься.

Видео: Facebook/МОЗ

Напомним, на этой неделе Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.

Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения Украины призвали украинцев помогать друг другу и доносить на тех, кто нарушает карантин.