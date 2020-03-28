В Монастырисском районе Тернопольской области количество зараженных коронавирусом выросло до 36 человек. Из них - 21 медик .

Об этом сообщил заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь в Facebook.

"Официально. От руководства оперативного штаба. На 9.00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом - 36 человек: г. Монастыриска– 19, с. Швейка - 7, с. Ковалевка - 4 (1 летальный), с. Верхняя Слободка - 2, с. Нижняя Слободка - 2, с. Бертники - 1, с. Чехов - 1. В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 мл. медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 завотделением, 1 ребенок", - сказал он.

Самой большой проблемой, по словам Дроня, является нехватка тестов на коронавирус.

Скриншот: facebook.com/pavlo.dron.9

До этого мы писали, что количество зараженных коронавирусом Covid-19 медиков в Тернопольской области возросло до 18 человек. Общее число зараженных в области составляет 35 человек.

Напомним, в четверг, 26 марта сообщалось, что зараженных медиков в Тернопольской области было 6 человек. А официальное количество зараженных составляло 15 человек.